Помогите пожалуйста!!!! Почему при пикировке рассады образуются боковые корни, а р??ст главного корня прекращается ???

Биология

Помогите пожалуйста!!!! Почему при пикировке рассады образуются боковые корни, а р??ст главного корня прекращается ???

Автор: Гость