Помогите пожалуйста!!!! Почему при пикировке рассады образуются боковые корни, а р??ст главного корня прекращается ???
Биология
Помогите пожалуйста!!!! Почему при пикировке рассады образуются боковые корни, а р??ст главного корня прекращается ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растение укореняется
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