Древние времена когда нибудь электрическую Света все мероприятия устраивали в светлое время суток
Математика
Древние времена когда нибудь электрическую Света все мероприятия устраивали в светлое время суток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не поняла, но вариант ответа переставить слова местами. " В древние времена все мероприятия устраивали в светлое время суток, так как на свете не было электричества".
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