Отгадай загадку лежебока рыжий кот отлежал себе....

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Отгадай загадку лежебока рыжий кот отлежал себе....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лежебока рыжий кот отлежал себе....живот!
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