Задача №1 в киоске до обеда продали несколько лотерейных билетов, а после обеда на 24 билета больше. сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440 тенге больше? задача 2 в магазине два рулона од...
Математика
Задача №1 в киоске до обеда продали несколько лотерейных билетов, а после обеда на 24 билета больше. сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440 тенге больше? задача 2 в магазине два рулона одинаковой ткани. в одном рулоне 25 м ткани, а в другом 49м, стоимость второго рулона на 1440 тенге больше, чем стоимость первого. сколько стоит кусок этой ткани длиной 9 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 билета стоят 1440 тенге 1440:24=60тенге один билет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первые 450 км автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч следующие 230 со скоростью 115км/ч а последние 120 со скоростью 40км/ч.Найдите среднюю скорость ...
Литература