Задача №1 в киоске до обеда продали несколько лотерейных билетов, а после обеда на 24 билета больше. сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440 тенге больше? задача 2 в магазине два рулона од...

Математика

Задача №1 в киоске до обеда продали несколько лотерейных билетов, а после обеда на 24 билета больше. сколько тенге стоит один лотерейный билет, если после обеда выручка на 1440 тенге больше? задача 2 в магазине два рулона одинаковой ткани. в одном рулоне 25 м ткани, а в другом 49м, стоимость второго рулона на 1440 тенге больше, чем стоимость первого. сколько стоит кусок этой ткани длиной 9 м?

Автор: Гость