Первые 450 км автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч следующие 230 со скоростью 115км/ч а последние 120 со скоростью 40км/ч.Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути
Математика
Первые 450 км автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч следующие 230 со скоростью 115км/ч а последние 120 со скоростью 40км/ч.Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450+230+120=800 (км) весь путь (450:90)+(230:115)+(120:40)=10 (ч) всё время 800:10=80 (км/ч) средняя скорость
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