Первые 450 км автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч следующие 230 со скоростью 115км/ч а последние 120 со скоростью 40км/ч.Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути

Математика

Первые 450 км автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч следующие 230 со скоростью 115км/ч а последние 120 со скоростью 40км/ч.Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути

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