Когда древние люди приручили животных и освоили земледелие

Окружающий мир
Когда древние люди приручили животных и освоили земледелие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем Египте до нашей эры
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