Азбука составить рассказ о букве Т

Гость: Гость:

На этаже, где жила буква Т, всегда была тень, темнота. Но страшно там не было, потому что везде мигали яркие лампочки, фонарики, ведь в темноте свет очень ярко светится и красиво! Буква Т отвечала за все тучки. Она проверяла погоду и, если была засуха, то посылала в то место тучки.Вот и сейчас она проснулась и побежала в лес, проверять, как обстоят там дела. Она весело шла по тропинке и напевала любимую песенку:- Тра-та-та, тра-та-та,Тучки это красота!Она увидела кустик с ягодами и спросила у ягодок:- Как дела?А ягодки-то все засохли. Они жалобно пищали:- Пить! Нам жарко! Мы совсем засохли на солнышке…- Так-так-так,- сказала буква Т, — придётся вызвать тучки.И тут началось волшебство…Буква Т была похожа на молоточек, правда? А тут она достала из кармана маленький серебряный молоточек и стала им стучать по земле и припевать:- Тук-тук-тук! Тучки-тучки-тучки!- Тук-тук-тук! Тут как тут, тучки идут!И только она это сказала, как вдруг со всех сторон налетел ветер и стал все тучки с разных мест сгонять в то место, где стояла буква Т. Вот всё небо затянуло тучками, стало совсем темно.- Бац! – сверкнула молния.- Трах-тарарах! – прогремел гром. Это тучки в небе столкнулись друг с другом.И полилось… На землю полился из тучек дождик. Водичка побежала с неба, и буква Т еле-еле успела спрятаться под большой тополь, и капельки капали с ветки на ветку – кап, кап, кап… А как обрадовались все растения, все цветочки, ягодки, все кустики и все деревья! Ведь они не могут прожить без живительной воды, так же, как и не могут прожить и без солнышка! И дождик напоил всех, умыл от пыли, и всё вокруг ожило, расцвело и вкусно запахло…Дождик перестал сильно идти и чуть-чуть накрапывал. Тогда буква Т выбралась из- под тополя, который её укрывал, и потихоньку пошла по тропинке – топ- топ, топ-топ, топ-топ… Она шла и размышляла о том, как важно в этом мире держать равновесие. И мудрая природа всё всегда держит в равновесии. Днём светло и солнечно – все греются и растут, а ночью темно и прохладно – все спят, отдыхают. А тучки всегда несут целебную влагу.Но бывают разные тучки. Бывают ещё тучки, которые набегают на людей, набегают на их внутреннее маленькое солнышко. И ты смотришь тогда на них, и не видно совсем их, не видно солнышка, а только тучки ругаются, гремят и сверкают. Но мы –то с вами знаем, что это всего лишь тучки! А за всеми тучками всегда-всегда светит солнышко! И если на тебя вдруг набежит случайно тучка, которая заблудилась, то ты не пугайся и не плачь, а просто подуй сильно-сильно, как ты умеешь! Вот так:- Ф-Ф-Ф-у-у-у-у…Сделай ветер и помоги тучке полететь туда, куда ей нужно. Отпусти свою тучку!Так вот буква Т шла и размышляла. И потихоньку дошла до своей квартиры, где она никогда не включала свет. Потому что у неё везде всегда горели фонарики. Она вошла, прошла на кухню и открыла холодильник. Там у неё стоял волшебный несъедаемый торт. Сколько от него не отрезай, а он снова к утру отрастал. Все буквы, если хотели тортика, то шли к букве Т. А она им заодно помогала тучки раздуть, если их было много. Так вот, съела буква Т свой тортик, и пошла, спать-отдыхать, довольная своей работой. И приснился ей сон, как будто она летала на тучке высоко-высоко над горами, над лесами, реками и долинами, по небу летала на тучке, как на корабле…Если и ты хочешь так полетать, то закрывай скорее глазки, засыпай, и полетели!