Вид зрелищного искусства
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Вид зрелищного искусства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зрелищные искусство,это искусство,которое можно увидеть. Например опера.
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