Помогите пожалуйста подобрать девиз к команде "Милые обманщицы"

Гость: Гость:

С виду мы милашки Недотроги и обояшки, Все такие умницы Но на самом деле обманщицы Вариант номер 2 Обманем так искуссно, Что вам станет невкусно Есть ваши творожки, Потому-что там наши ядовитые порошки. Есть или не есть на ваше усмотрение, А мы скроемся с места преступления. И никто даже не подумает,что это мы, Потому-что мы чертовски милы.