Помогите пожалуйста подобрать девиз к команде "Милые обманщицы"
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Помогите пожалуйста подобрать девиз к команде "Милые обманщицы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С виду мы милашки Недотроги и обояшки, Все такие умницы Но на самом деле обманщицы Вариант номер 2 Обманем так искуссно, Что вам станет невкусно Есть ваши творожки, Потому-что там наши ядовитые порошки. Есть или не есть на ваше усмотрение, А мы скроемся с места преступления. И никто даже не подумает,что это мы, Потому-что мы чертовски милы.
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