Помогите!!! Пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1)Олег прибил щит к воротам Царьграда - 907 год ( 10 век) 2)За эту битву Александр получил прозвище Невский -1240( 13 век) 3)Сергей Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем - 1380(14 век) 4)При Иване Грозном появилось стрелецкое войско - 1550(16 век)