Помогите пожалуйста! Постоянные и не постоянные признаки слов: от удивления, ранним

Гость: Гость:

От удивления, начальная форма: удивление, значит это сущ. Пост. признаки: нарицательное, неодушевленное, 2 скл., средний род. Непост. признаки: ед.ч, в предложном падеже. Ранним, н.ф.: ранний, значит это прилагательное. Пост. признаки: качественное Непост. признаки: ед.ч., мужской род, в радительном падеже, в полной форме. Вроде так... Рада, если помогла)))