Помогите пожалуйста! Постоянные и не постоянные признаки слов: от удивления, ранним

Русский язык
Помогите пожалуйста! Постоянные и не постоянные признаки слов: от удивления, ранним
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От удивления, начальная форма: удивление, значит это сущ. Пост. признаки: нарицательное, неодушевленное, 2 скл., средний род. Непост. признаки: ед.ч, в предложном падеже. Ранним, н.ф.: ранний, значит это прилагательное. Пост. признаки: качественное Непост. признаки: ед.ч., мужской род, в радительном падеже, в полной форме. Вроде так... Рада, если помогла)))
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