Выполните разбор по составу: зонтик, народных, капустных, медовой.
Русский язык
Выполните разбор по составу: зонтик, народных, капустных, медовой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зонтик: корень зонт суффикс -ик Народных: корень народ, суффикс -н, окончание ых Капустных: корень капуст, суффикс -н, окончание ых Медовой: корень мед, суффикс -ов, окончание ой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Художник писал портрет 12 недель.На работу ушло в 2 раза больше времени,чем он планировал потратить.Сколько недель планировал потратить художник на...
Русский язык
Информатика
Напишите программу которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 0.Программа получает н...