Выполните разбор по составу: зонтик, народных, капустных, медовой.

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Выполните разбор по составу: зонтик, народных, капустных, медовой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зонтик: корень зонт суффикс -ик Народных: корень народ, суффикс -н, окончание ых Капустных: корень капуст, суффикс -н, окончание ых Медовой: корень мед, суффикс -ов, окончание ой
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