Почему между чертами морали правом нельзя поставить знак равенства?
Право
Почему между чертами морали правом нельзя поставить знак равенства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у каждой личности своя мораль-а права они для каждого одинаковые.
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