Произведите синтаксический разбор предложения По утрам мы бегали по росе купаться.

Гость: Гость:

По утрам - обстоятельство (подчеркивать точка тире); мы - подлежащее; бегали - сказуемое и купаться тоже сказуемое, они считаются как одно сказуемое; по росе - обстоятельство. (повеств., невоскл., простое, распр) схема - подлежащее, сказуемое