Произведите синтаксический разбор предложения По утрам мы бегали по росе купаться.
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Произведите синтаксический разбор предложения По утрам мы бегали по росе купаться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По утрам - обстоятельство (подчеркивать точка тире); мы - подлежащее; бегали - сказуемое и купаться тоже сказуемое, они считаются как одно сказуемое; по росе - обстоятельство. (повеств., невоскл., простое, распр) схема - подлежащее, сказуемое
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