Помогитепожалуйста!!! надо разложить на множители выражение х^2-x-y^2-y

Алгебра
Помогитепожалуйста!!! надо разложить на множители выражение х^2-x-y^2-y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-x-y^2-y=x(x-1)-y(y+1)
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