(н+87) - 130 = 200 Помогите пожалуйста умаляю!

Математика
(н+87) - 130 = 200 Помогите пожалуйста умаляю!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(н+87)-130=200 н+87=330 н=330-87 н=243 ОТВЕТ:243
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