Пожалуиста переведите waiter,mechanic,nurse.

Английский язык
Пожалуиста переведите waiter,mechanic,nurse.
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Автор: Гость
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Гость:
Официант механик медсестра
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