На выставку 5 художников принесли по 3 картины.Сколько всего картин принесли художники на выставку?
Математика
На выставку 5 художников принесли по 3 картины.Сколько всего картин принесли художники на выставку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*3=15 картин принесли художникиОтвет: 15 картин принесли художники на выставку.
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