32:(17-9) *7 как решить этот пример
Математика
32:(17-9) *7 как решить этот пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-9=8 32:8=4 все просто)))
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