Запишите слово, пропущенное в таблице 1. ( сюда надо написать это слово) - наличие связей и взаимодействий с внешней средой, то есть с природой, окружающим миром 2. Функциоальная - общество в целом и каждый его элемент в отде...
Обществознание
Запишите слово, пропущенное в таблице 1. ( сюда надо написать это слово) - наличие связей и взаимодействий с внешней средой, то есть с природой, окружающим миром 2. Функциоальная - общество в целом и каждый его элемент в отдельности выполняют строго определённые функции И вот ещё, тоже самое задание 1. Самодостаточность - способность создавать все необходииые уорсвия для своего существования 2.( сюда надо написать это слово) - общество включает в себя множество компонентов, тесно взаимодействующих друг с другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это задание есть в заповеднике в учебник Орлова на странице 71 уч. № 67 зп 918 зла 78
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