Помогите решить в упрощенном виде 3*10+5a-2a,если а = 300
Математика
Помогите решить в упрощенном виде 3*10+5a-2a,если а = 300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*10+5а-2а=30*3а Если а=300, то 30*3*300=27000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Запишите слово, пропущенное в таблице 1. ( сюда надо написать это слово) - наличие связей и взаимодействий с внешней средой, то есть с природой, ...
Физика
ДОПОМОЖІТЬ РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ ПО ФІЗИЦІ! 1. З висоти 2 метри в воду падає камінь мас??ю 1 кг та об'ємом 400см(кубічних).На скільки збільшиться вну...