Не обращайте внимание на мои ответы
Обществознание
Не обращайте внимание на мои ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1 в 1.2 б 1.3 не уверена но думаю г 1.4 в 1.5 г 1.6 г 1.7 а ну я так думаю.
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