Сочинение помогите «Українське село часів Шевченка й село XXI століття – причини трагічного занепаду?».

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Сочинение помогите «Українське село часів Шевченка й село XXI століття – причини трагічного занепаду?».
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Гость:
А какой ето класс что надо делать
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