Помогите с задачей!!!! У мішку лежать яблука 3 сортів. Яку мінімальну кількість яблук треба взяти з мішка не дивлячись, щоб: а) серед них було не менше 2 яблук одного сорту; б) серед них було принаймі 5 яблук одного сорту?

Математика

Помогите с задачей!!!! У мішку лежать яблука 3 сортів. Яку мінімальну кількість яблук треба взяти з мішка не дивлячись, щоб: а) серед них було не менше 2 яблук одного сорту; б) серед них було принаймі 5 яблук одного сорту?

Автор: Гость