Помогите с задачей!!!! У мішку лежать яблука 3 сортів. Яку мінімальну кількість яблук треба взяти з мішка не дивлячись, щоб: а) серед них було не менше 2 яблук одного сорту; б) серед них було принаймі 5 яблук одного сорту?
Математика
Помогите с задачей!!!! У мішку лежать яблука 3 сортів. Яку мінімальну кількість яблук треба взяти з мішка не дивлячись, щоб: а) серед них було не менше 2 яблук одного сорту; б) серед них було принаймі 5 яблук одного сорту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ) = 6 б ) = 9 наверное так )
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