Помогите с задачей!!!! У мішку лежать яблука 3 сортів. Яку мінімальну кількість яблук треба взяти з мішка не дивлячись, щоб: а) серед них було не менше 2 яблук одного сорту; б) серед них було принаймі 5 яблук одного сорту?

Математика
Помогите с задачей!!!! У мішку лежать яблука 3 сортів. Яку мінімальну кількість яблук треба взяти з мішка не дивлячись, щоб: а) серед них було не менше 2 яблук одного сорту; б) серед них було принаймі 5 яблук одного сорту?
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А ) =  6  б ) =  9 наверное так ) 
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