Помогите пожалуйста! Нужно из учебника выписать понятия параграф 1.3 это 7 класс по??огите!)

Информатика
Помогите пожалуйста! Нужно из учебника выписать понятия параграф 1.3 это 7 класс по??огите!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открываем учебник параграф 1.3 и выписываем основные понятия: отношения, какими они могут быть ...
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