Помогите пожалуйста! Нужно из учебника выписать понятия параграф 1.3 это 7 класс по??огите!)

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Помогите пожалуйста! Нужно из учебника выписать понятия параграф 1.3 это 7 класс по??огите!)

Автор: Гость