Решите логарифмы пожалуйста (хотя бы последних 3 )

Алгебра
Решите логарифмы пожалуйста (хотя бы последних 3 )
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