Как разделить воздух на основные компоненты

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1.Азот и кислород 2.воздух - смесь газов, основными компонентами которого являются азот и кислород. Поскольку эти газы имеет разную температуру кипения, воздух можно разделить на компоненты путем его охлаждения. Сначала будет конденсироваться кислород (90,2 К), потом азот (77,4 К). Процесс называется криогенной ректификацией. 3. Это осуществляется с помощью так называемых воздухоразделительных установок (ВРУ). Метод разделения основан на том, что каждый сжиженный компонент воздуха кипит при определенной, отличающейся от других, температуре. Любая подобная установка состоит из двух секций: в первой из них воздух сжижают, а во второй разделяют на фракции.2Сначала воздух осушают и очищают от пыли, потом сильно сжимают с помощью компрессора и пропускают последовательно через ряд теплообменников. В результате он очень сильно охлаждается. После чего его пропускают через расширительную камеру. Из-за резко увеличившегося объема происходит конденсация воздуха. Образовавшаяся жидкость стекает в резервуар, а оттуда попадает во вторую разделительную секцию.3Чтобы разделить воздух на составляющие компоненты, используют ректификационные колонны, а также теплообменники и конденсаторы-испарители. Их количество зависит от того, какой газ необходимо получить. Например, если нужен только азот, потребуется одна ректификационная колонна и один теплообменник. Сжиженный воздух после теплообменника поступает в среднюю часть ректификационной колонны, где разделяется на газообразную часть, состоящую из очень чистого азота (содержание основного вещества почти 100%), и жидкость, стекающую в нижнюю («кубовую») часть колонны. Эта жидкость состоит из азота, кислорода и аргона.4А если помимо азота необходимо получить кислород? Тогда вам понадобятся две ректификационные колонны, соединенные последовательно. И в первой колонне (нижней), и во второй (верхней) происходит отделение чистого газообразного азота. Жидкий кислород из кубовой части верхней колонны поступает в конденсатор-испаритель, где происходит его теплообмен с газообразным азотом, образовавшимся в нижней колонне. В результате кислород становится газообразным.