Напишите программу которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 0.Программа получает на вход натуральные числа, количество введеных чисел неизвестно,последовательност...

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Напишите программу которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 0.Программа получает на вход натуральные числа, количество введеных чисел неизвестно,последовательность чисел заканчивается числом 0 (0-признак окончания ввода,не входит в последовательность)

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