Напишите программу которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 0.Программа получает на вход натуральные числа, количество введеных чисел неизвестно,последовательност...
Информатика
Напишите программу которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 3 и оканчивающихся на 0.Программа получает на вход натуральные числа, количество введеных чисел неизвестно,последовательность чисел заканчивается числом 0 (0-признак окончания ввода,не входит в последовательность)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n, s: integer; begin s := 0; repeat readln(n); if n mod 3 = 0 then s := s + n; until n = 0; writeln(s) end.
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