Какому числу равен квадрат числа 61 (варианты ответа) 1)112 2)1961 3)3721

Математика
Какому числу равен квадрат числа 61 (варианты ответа) 1)112 2)1961 3)3721
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