Какому числу равен квадрат числа 61 (варианты ответа) 1)112 2)1961 3)3721
Математика
Какому числу равен квадрат числа 61 (варианты ответа) 1)112 2)1961 3)3721
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий вариант правильный
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