Составить предлжения из слов

Гость: Гость:

В субботу всем было весело.Машина остановилась рядом с моим домом.Воробей на ветке говорил своим товарищам что, они трусы и показывал им язык.На улице вообще было много народу,так-как ветерок был легкий.В моём городе уже давно не было молний.Я люблю выходные.