Составить предлжения из слов
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Составить предлжения из слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В субботу всем было весело.Машина остановилась рядом с моим домом.Воробей на ветке говорил своим товарищам что, они трусы и показывал им язык.На улице вообще было много народу,так-как ветерок был легкий.В моём городе уже давно не было молний.Я люблю выходные.
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