" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Представь себе ребёнком, который откликнулся на объявление Ивана Васильевича. Жил был дедушка Иван Васильевич, а внуков у дедушки не было. Ему очень хотелось хотя бы одного внука, и он написал объявление ...
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" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Представь себе ребёнком, который откликнулся на объявление Ивана Васильевича. Жил был дедушка Иван Васильевич, а внуков у дедушки не было. Ему очень хотелось хотя бы одного внука, и он написал объявление в газету. Не очень строгий дедушка хочет познакомится с маленьким не очень капризным для совместных прогулок по парку с обязательным катанием на аттракционах и посещением кафе мороженого. Какой тип текста получился: описание, повествование, рассуждение? Написать такой ответ, чтобы дедушка выбрал именно тебя"
Ответ(ы):
Гость:
Иван Васильевич,я бы хотел(а) быть вашим(ей) внуком(внучкой). Я всегда мечтал(а) от таком дедушке как Вы! Я очень хорошо себя веду,и не прочь прогуляться по парку с аттракционами.И посетить кафе с мороженым я бы не отказался(отказалась)!возьмите меня,пожалуйста... Думаю что это повествование,т.к. Иван рассказывает,что ему нужен попутчик:)
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