Помогите пожалуйста При взаимодействии аммиака m 2,12 г с азотной кислотой, получили нитрат аммония m 8,4 г. Вычислите массовую долю выхода продукта. (Если можно с "Дано")

Химия
Помогите пожалуйста При взаимодействии аммиака m 2,12 г с азотной кислотой, получили нитрат аммония m 8,4 г. Вычислите массовую долю выхода продукта. (Если можно с "Дано")
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