Помогите пожалуйста При взаимодействии аммиака m 2,12 г с азотной кислотой, получили нитрат аммония m 8,4 г. Вычислите массовую долю выхода продукта. (Если можно с "Дано")

Химия

Помогите пожалуйста При взаимодействии аммиака m 2,12 г с азотной кислотой, получили нитрат аммония m 8,4 г. Вычислите массовую долю выхода продукта. (Если можно с "Дано")

Автор: Гость