Помогите пожалуйста Придумайте графическую задачу на движение из жизни ваших любимых героев мультфильмов и решите ее даю 25 балов

Физика
Помогите пожалуйста Придумайте графическую задачу на движение из жизни ваших любимых героев мультфильмов и решите ее даю 25 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барт Симпсон проехал на скейте 5 м на восток м, а затем 5 м на север. Найдите путь который он проехал и перемещение. Путь 10 м Перемещение корень из 50
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