Помогите, пожалуйста, придумать рекламу книги "Карлик Нос". Пишем проект, в конце н??жна реклама книги

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Каждая прочитанная книга учит человека чему-нибудь. К примеру: Книга "Карлик Нос", которую написал немецкий писатель и новеллист, Вильгельм Гауф, научит любого ценить свою семью, а так же любить и уважать родителей. Необыкновенный сюжет этой сказки завораживает и порой удивляет, но в тоже время он показывает, что внешность не всегда соответствует внутреннему миру.