Помогите пожалуйста придумать смешную историю используя рисунки.

Гость: Гость:

Будильник ехал на машинке в взлетел в воздух и его сбили птицы он приземлился на землю и его встретила девочкам будильник испугался девочку и побежал от неё он бежал бежал и увидел мальчика а мальчик его он побежал от него и всё. а запятые и точки сами поставить.