Помогите пожалуйста придумать смешную историю используя рисунки.
Литература
Помогите пожалуйста придумать смешную историю используя рисунки.
Ответ(ы):
Гость:
Будильник ехал на машинке в взлетел в воздух и его сбили птицы он приземлился на землю и его встретила девочкам будильник испугался девочку и побежал от неё он бежал бежал и увидел мальчика а мальчик его он побежал от него и всё. а запятые и точки сами поставить.
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