Помогите пожалуйста придумать страшную историю на Хеловін.

Гость: Гость:

Заброшенный завод Четыре девочки возвращались домой с Хэллоуина в 2002 году. Они проходили мимо старого, заброшенного завода, который стоял рядом с полем. Говорили, что на этом заводе есть привидения и многие люди отказывались приближаться к территории завода. Когда девочки дошли до середины поля, одна из них сказала, что было бы интересно исследовать старый завод. Другие девочки сперва боялись и отказывались идти на этот завод, но одна из них, в конце концов, согласилась пойти на этот завод, так, забавы ради, чтобы потом похвастаться перед друзьями, какая она смелая. Две девочки перебрались через забор, а две другие остались ждать их. Прошло примерно 20 минут, оставшиеся девочки стали беспокоиться. Вдруг они услышали леденящие кровь крики со стороны завода. Казалось, что кричат их подруги, которые чем-то очень напуганы. Девочки, которые остались на улице, испугались и бросились бежать. Они бежали всю дорогу домой, не оглядываясь. Девочек, которые отважились пойти в ночь на Хэллоуин на завод, больше никто не видел. Завод по-прежнему стоит на том же месте, если вы решитесь проникнуть на его территорию в ночь на Хэллоуин, вы тоже исчезнете, и вас больше никто никогда не увидит.