Помогите пожалуйста!Произведение 100*100 представили в виде суммы десяток:10+10+10.....ск??лько получилось слагаемых? Объясните ответ!!!
Математика
Помогите пожалуйста!Произведение 100*100 представили в виде суммы десяток:10+10+10.....ск??лько получилось слагаемых? Объясните ответ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*100=10*10*10*10 следовательно
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