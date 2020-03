Помогите решить . Заполнить двумерный массив N x N случайными числами из интервала [-10; 10] и найти сколько раз в массиве встречается максимальное по величине число.

Гость: Гость:

Program pr; var arr: array[1..5] of array[1..5] of integer; max, nmax: integer; begin randomize; {Формирование массива} for var i := 1 to 5 do for var j := 1 to 5 do arr[i][j] := random(20) - 10; {Показ массива} for var i := 1 to 5 do for var j := 1 to 5 do write(arr[i][j], ' '); writeln(); {Поиск максимального элемента} max := arr[1][1]; for var i := 1 to 5 do for var j := 1 to 5 do if (max <= arr[i][j]) then max := arr[i][j]; {Подсчет максимальных элементов} nmax := 0; for var i := 1 to 5 do for var j := 1 to 5 do if (arr[i][j] = max) then nmax := nmax + 1; writeln('Максимальный элемент: ', max); writeln('Количество таких элементов: ', nmax); end.