Помогите пожалуйста!!! разлажите на множители квадратный трехчлен x^2+3x-10
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! разлажите на множители квадратный трехчлен x^2+3x-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+3x-10=x^2+5x-2x-2*5=(x+5)(x-2)
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