В каком предложении есть страдательное причастие прошедшего времени? 1. Лягушка ??рыгнула в сторону и спряталась за разбитый цветочный горшок. 2. Я вышел утром на берег реки и услышал тонкий, еле уловимый звон. 3. Весь день...

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В каком предложении есть страдательное причастие прошедшего времени? 1. Лягушка ??рыгнула в сторону и спряталась за разбитый цветочный горшок. 2. Я вышел утром на берег реки и услышал тонкий, еле уловимый звон. 3. Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. 4. Откуда-то доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы.

Автор: Гость