Помогите пожалуйста разобрать Морфологический разбор имени числительного подняться на двадцать первый этаж (разобрать двадцать первый)
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Помогите пожалуйста разобрать Морфологический разбор имени числительного подняться на двадцать первый этаж (разобрать двадцать первый)
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ДВАДЦАТЬ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: двадцать, двадцати, двадцатью Начальная форма: ПЕРВЫЙ Часть речи: порядковое числительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род, неодушевленное, одушевленное Формы: первый, первого, первому, первым, первом, первая, первой, первую, первое, первые, первых, первыми
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