Помогите пожалуйста разобрать Морфологический разбор имени числительного подняться на двадцать первый этаж (разобрать двадцать первый)

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Помогите пожалуйста разобрать Морфологический разбор имени числительного подняться на двадцать первый этаж (разобрать двадцать первый)

Автор: Гость