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Сотня это имя существительное
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Сотня это имя существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сотня-Сущ.,ж.р.ну кароче сотня это имя существительное
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