срочно пожалуста номер 2)

Русский язык
срочно пожалуста номер 2)
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Автор: Гость
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Гость:
Во владении людей которые жили без ненависти и вражды
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