-3\4-2\3 помогите пожалуйста
Математика
-3\4-2\3 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Нужно привести к общему знаменателю 12 -9/12-8/12=-16/12=-1 1/3
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