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Наеди значение суммы а)-15+(-38); б)-2,3+(-3,9);
Математика
Наеди значение суммы а)-15+(-38); б)-2,3+(-3,9);
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Ответ(ы):
Гость:
А)-15+(-38)= -53 б)-2,3+(-3,9)= -6,2
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