Помогите пожалуйста разобрать По модальным глаголам поставить + над глаголом и ?? д 1) My dad can"t swim 2)She will be every sad 3) I can"t didn"t readit 4) My scoolmates must study English 5) You are very nice только...
Английский язык
Помогите пожалуйста разобрать По модальным глаголам поставить + над глаголом и ?? д 1) My dad can"t swim 2)She will be every sad 3) I can"t didn"t readit 4) My scoolmates must study English 5) You are very nice только срочно бегом умоляю !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модальные глаголы: 1) can't 2) be 3) can't 4) must 5) are
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