По цели и итонаци разобрать предложение какое счастье-иметь друга!
Русский язык
По цели и итонаци разобрать предложение какое счастье-иметь друга!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По интонации восклицательное по цели высказывания повествовательное.
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