Придумайте предложения следуя этим схемам: - и -, - и -, - и -. и ~ , и ~. =,=,= и =. - - и - - , - - , - -. - подлежащее ~ определение = сказуемое - - дополнение

Гость: Гость:

Ручка и письмо это всё одно, мишка и медок всё это кувырок, кошка и собака не друзья однако. И прекрасная,и красивая Царица Оно идёт ,одовеременно стоит, бежит и кувыркается. (загадка) (ДОПОЛНЕНИЕ НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ПРОСТИ)