Помогите решить уравнения с проверкой 2(a+2)-10=6(3-a) 3(2y-1)+6(3y-4)=83+5(y-3)

Гость: Гость:

2а+4-10=18-6а 2а+6а=18-4+10 8а=24 а=3 проверка 2(3+2)-10=6(3-3) 6+4-10=6*0 0=0 второй пример 6у-3+18у-24=83+5у-15/>6у+18у-5у=83-15+3< 19у=71 вот тут не получится целого числа посмотри в примере ошибка?