Г -- . Ударный слог ударами Он назван так недаром ЭЙ Отмыть ударом ‚ И МОЛОТОК СТУЧИТ стучит И Чутко речь Зову

Русский язык
Г -- . Ударный слог ударами Он назван так недаром ЭЙ Отмыть ударом ‚ И МОЛОТОК СТУЧИТ стучит И Чутко речь Зову
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Автор: Гость
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Гость:
Я обязательно помогу. Только напиши в чем тут надо помочь.
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